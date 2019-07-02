В Казани при столкновении автобусов №28 и №35 пострадала женщина

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-02T11:55:45+03:00

Произошло это, когда один из них остановился, чтобы высадить пассажиров

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Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта в Казани произошло 1 июля в 10.03 на улице Карла Маркса в Вахитовском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №28 напротив дома №61 не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в автобус НефАЗ маршрута №35, которым управлял 26-летний мужчина. "35-й" в момент столкновения на остановке общественного транспорта высаживал и набирал новых пассажиров.

- В результате ДТП пострадала 49-летняя женщина-пассажир автобуса ПАЗ травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU