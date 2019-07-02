В Казани при столкновении автобусов №28 и №35 пострадала женщина
Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта в Казани произошло 1 июля в 10.03 на улице Карла Маркса в Вахитовском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №28 напротив дома №61 не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в автобус НефАЗ маршрута №35, которым управлял 26-летний мужчина. "35-й" в момент столкновения на остановке общественного транспорта высаживал и набирал новых пассажиров.
- В результате ДТП пострадала 49-летняя женщина-пассажир автобуса ПАЗ травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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