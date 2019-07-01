Во время соревнований по триатлону в Финляндии погиб депутат из Елабуги Виталий Дерягин

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-01T16:58:29+03:00

Полиция рассматривает версию о нарушении в организации соревнования, в котором участвовало 1800 человек

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Сегодня, стало известно, что 30 июня в Финляндии трагически погиб Виталий Дерягин, заместитель генерального директора по закупкам АО «Эссен Продакшн АГ». Трагедия произошла во время спортивных соревнований по триатлону IRONMAN70.3FINLAND, в Финляндии. Известно, что Дерягин утонул во время плавательного этапа в озере Vesijärvi. Полиция рассматривает версию о нарушении в организации соревнования, в котором участвовало 1800 человек.

Коллеги рассказали, что Виталий - профессиональный спортсмен, мастер спорта по лыжному спорту, закончил Камский государственный институт физической культуры. Он ежегодно принимал участие в лыжных забегах, спортивных велогонках, устраивал и походы в горы, неоднократно покорял Эльбрус.

Будучи депутатом Елабужского Городского Совета третьего созыва, активно участвовал в благотворительных акциях фонда «Махеевъ», был куратором проекта «Инициатива Елабуги».

- Дерягин более 17 лет отдал работе на предприятии, где вырос от экспедитора до заместителя генерального директора по закупкам, - сообщили в пресс-службе организации. - Спортивный азарт и целеустремленность принесли компании тысячи коммерчески выгодных сделок и правильных решений.

В августе 2018 года был награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и личный вклад в развитие промышленного комплекса.

У Виталия осталась семья, двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU