2019-07-01T21:04:55+03:00
Происшествия

В Чувашии водитель внедорожника, скрываясь от сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и опрокинулся

Водитель автомобиля был пьян [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
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В Мариинском Посаде отечественный внедорожник устроил гонку с сотрудниками ГИБДД. Проигнорировав требование об остановке, он попытался скрыться, но в какой-то момент не справился с управлением автомобилем.

Водитель совершил наезд на забор, а после опрокинул внедорожник. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что он был пьян. Ни он, ни его пассажир не пострадали.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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