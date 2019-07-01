В Чувашии водитель внедорожника, скрываясь от сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и опрокинулся
Водитель автомобиля был пьян [фото]
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
Изменить размер текста:
В Мариинском Посаде отечественный внедорожник устроил гонку с сотрудниками ГИБДД. Проигнорировав требование об остановке, он попытался скрыться, но в какой-то момент не справился с управлением автомобилем.
Водитель совершил наезд на забор, а после опрокинул внедорожник. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что он был пьян. Ни он, ни его пассажир не пострадали.
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»