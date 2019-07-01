«Вышла с совещания…чуть пешком не ушла»: официальный представитель Казанского Кремля опубликовала фотографию полуголого мужчины в центре города
1 июля в Instagram официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой появился снимок полуголого мужчины, который прогуливался по центру города.
Галимова запечатлела его на пешеходном переходе у Кабинета Министров Татарстана, а после опубликовала снимок в своем Инстаграм. Фотография тут же была перенята социальными сетями и telegram-каналами.
- Вышла с совещания…чуть пешком не ушла, - подписала снимок официальный представитель Казанского Кремля.
На прохожем, который смутил Лилию Галимову, были только шорты и кроссовки.
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ИСТОЧНИК KP.RU