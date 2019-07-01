В Чувашии будут судить чиновницу, которая сама себе выписывала премии
В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска. Она обвиняется в превышении своих должностных полномочий.
Так, по версии следствия, с декабря 2012 по октябрь 2014 года чиновница незаконно издала четыре приказа о своем премировании. Благодаря чему смогла получить более 60 тысяч рублей.
- Причастность обвиняемой к инкриминируемым ей деяниям, в том числе, подтверждается ее признательными показаниями, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
Уголовное дело чиновницы после утверждения прокурором направлено в Новочебоксарский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU