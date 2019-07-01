2019-07-01T17:26:39+03:00
Происшествия

В Чувашии будут судить чиновницу, которая сама себе выписывала премии

Благодаря чему она смогла незаконно положить себе в карман более 60 тысяч рублей.
Алина ГАБДУЛИНА
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Уголовное дело после утверждения прокурором направлено в Новочебоксарский городской судУголовное дело после утверждения прокурором направлено в Новочебоксарский городской судФото: Олег ЗОЛОТО
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В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска. Она обвиняется в превышении своих должностных полномочий.

Так, по версии следствия, с декабря 2012 по октябрь 2014 года чиновница незаконно издала четыре приказа о своем премировании. Благодаря чему смогла получить более 60 тысяч рублей.

- Причастность обвиняемой к инкриминируемым ей деяниям, в том числе, подтверждается ее признательными показаниями, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Уголовное дело чиновницы после утверждения прокурором направлено в Новочебоксарский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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