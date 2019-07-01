В Казани фотограф погиб от удара током, когда проводил съемки для рекламного буклета

СЕГОДНЯ 20:05 2019-07-01T20:05:33+03:00

Мужчина ранее был судим за смертельный наезд, который он совершил под воздействием наркотиков

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ЧП произошло 25 июня в цехе металлоконструкций предприятия "Татагромодуль" на улице Кулагина в столице Татарстана. Там было обнаружено тело 26-летнего мужчины с признаками поражения электрическим током.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

В погибшем узнали сына известного адвоката Артема Точилкина. 22 апреля 2012 года в Казани он в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным водительских прав, сел за руль и врезался в остановку возле оперного театра. Погибла 26-летняя девушка, а 38-летняя женщина получила травмы. Точилкина приговорили к 4,5 годам колонии-поселения.

Выйдя на свободу, мужчина подрабатывал фотографом. Получив очередной заказ на изготовление рекламного буклета, Точилкин приехал на предприятие. Там, воспользовавшись отсутствием рабочих, он самостоятельно взобрался на площадку обслуживания кран-балок и задел руками конструкцию, предназначенный для передачи электроэнергии. В результате поражения током мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU