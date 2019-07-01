В июле Минздрав Чувашии выяснит, сколько курильщиков живет в республике

СЕГОДНЯ 20:12 2019-07-01T20:12:42+03:00

По данным последнего опроса (2017 год), в Чувашии курит 20% взрослого населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исследовании примут участие все районы и крупные города

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Министерство здравоохранения Чувашии проведет исследование по оценке распространенности потребления табачных изделий и курительных смесей среди жителей республики старше 15 лет. Оно будет проводиться в июле текущего года. В опросе населения примут участие все районы и крупные города региона. Всего запланировано опросить около 2,5 тысяч респондентов.

- Исследование позволит предоставить данные о потреблении и отказе от потребления табачных изделий, воздействии пассивного курения, экономических последствиях потребления табака, воздействии рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, а также об уровне информированности, мнениях и представлениях, имеющих отношение к табаку, - объясняет Минздрав Чувашии.

По данным последнего опроса (2017 год), в Чувашии курит 20% взрослого населения.

ИСТОЧНИК KP.RU