2019-07-01T20:12:42+03:00
Общество

В июле Минздрав Чувашии выяснит, сколько курильщиков живет в республике

В исследовании примут участие все районы и крупные города
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
По данным последнего опроса (2017 год), в Чувашии курит 20% взрослого населенияПо данным последнего опроса (2017 год), в Чувашии курит 20% взрослого населенияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Чувашии проведет исследование по оценке распространенности потребления табачных изделий и курительных смесей среди жителей республики старше 15 лет. Оно будет проводиться в июле текущего года. В опросе населения примут участие все районы и крупные города региона. Всего запланировано опросить около 2,5 тысяч респондентов.

- Исследование позволит предоставить данные о потреблении и отказе от потребления табачных изделий, воздействии пассивного курения, экономических последствиях потребления табака, воздействии рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, а также об уровне информированности, мнениях и представлениях, имеющих отношение к табаку, - объясняет Минздрав Чувашии.

По данным последнего опроса (2017 год), в Чувашии курит 20% взрослого населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии водитель внедорожника, скрываясь от сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и опрокинулся
В Казани водитель спас сбитых на дороге утят
В Йошкар-Оле на перекрестке улиц Зарубина и Лобачевского появился новый светофор
В Казани фотограф погиб от удара током, когда проводил съемки для рекламного буклета
В Чувашии на 18-летнего жителя Московской области будут судить за кражу денег у любителя киберспорта
В Чебоксары привезли еще 15 автобусов большой вместимости
В Чувашии экс-директора музея будут судить за то, что нажился на культурном учреждении
Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Какой будет погода в Казани 2 июля
В Марий Эл легковушка сбила пенсионера-велосипедиста
Старейшая в Чувашии Тихвинская ярмарка в 2019 году пройдет с 4 по 7 июля
В Чувашии будут судить чиновницу, которая сама себе выписывала премии
Во время соревнований по триатлону в Финляндии погиб депутат из Елабуги Виталий Дерягин
В Чувашии с 1 июля плата за ЖКХ выросла в среднем на 2%
В Набережных Челнах появится аппарат искусственной вентиляции легких для животных за 745 тысяч рублей
В Йошкар-Оле женщина-водитель врезалась в дерево, удирая от инспекторов ДПС
«Вышла с совещания…чуть пешком не ушла»: официальный представитель Казанского Кремля опубликовала фотографию полуголого мужчины в центре города