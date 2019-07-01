2 июля в Казани без света оставят жителей пяти районов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-01T11:15:03+03:00

Отключение электричества плановое и связано с ремонтом, а также техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 свет пропадет в Вахитовском районе в домах №№15 и 19 по ул.Япеева.

А с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Московском районе по адресам: ул.Волгоградская, 6, 8, 10, 12, ул.Восстания, 36, 38, 38/51, 43, 58, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 83, ул.Декабристов, 160, 160/40, 162, 164, 164/91, 168, 170, 174, ул.Енисейская, 5, 8, ул.Академика Королева, 47, ул.Партизанская, 21, 23, 25, 27, 52, ул.Тунакова, 39, 41а, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49/41, 53а, Шамиля Усманова, 32, 32а.

В этот же период времени света не будет в Ново-Савиновском районе, а именно в домах №№43 и 43а по ул.Волгоградская

Кроме того, с 8.00 до 17.00 отключат электричество в Приволжском районе по адресам: ул.Гарифьянова, 24, 26, 28, ул.Дубравная, 43, 43а, 47, ул.Рихарда Зорге, 23а, 93а, ул.Приволжская, 49, 49а, 49б, ул.Сафиуллина, 28, 30, 32, 32а, ул.Сыртлановой, 4, 17, 15, 19, 21, а также в домах частного сектора по улицам: Бригадная, Волжская, Гагарина, Горийская, Гульбакча, Даутовой, Запорожская, Звездопадная, Калинина, Лесная, Озерная, Оренбургский проезд, Пожарная, Прибрежная, Приволжская, Тау Буе, Цветочная, Центральная и в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».

Не будет света и в поселке Малые Клыки Советского района. Там с 9.00 до 18.00 обесточат дома №115 - 129, 116 – 132 по ул.Большая красная.

ИСТОЧНИК KP.RU