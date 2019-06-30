В Набережных Челнах на первой автодороге нашли мужчину с множественными травмами

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-30T15:05:38+03:00

На место происшествия оперативно была вызвана "скорая" Фото: Екатерина РОМАНОВА

По одной из версий, он пострадал в ДТП

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В субботу, 30 июня, в Набережных Челнах на первой автодороге напротив торгового центра был обнаружен мужчина без сознания с множественными травмами. На место была оперативно вызвана «скорая», сообщают «Челнинские известия».

Мужчина не имел при себе документов. Он был госпитализирован в отделение реанимации БСМП.

По версии врачей, мужчина мог пострадать в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU