В Набережных Челнах на первой автодороге нашли мужчину с множественными травмами
По одной из версий, он пострадал в ДТП
На место происшествия оперативно была вызвана "скорая"Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В субботу, 30 июня, в Набережных Челнах на первой автодороге напротив торгового центра был обнаружен мужчина без сознания с множественными травмами. На место была оперативно вызвана «скорая», сообщают «Челнинские известия».
Мужчина не имел при себе документов. Он был госпитализирован в отделение реанимации БСМП.
По версии врачей, мужчина мог пострадать в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU