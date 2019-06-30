В Чебоксарах квартирный вор уснул на месте преступления
В Чебоксарах в суд направлено уголовное дело в отношении квартирного вора. Задержать мужчину не составило труда – он уснул на месте преступления, и пострадавшие смогли хорошо его запомнить.
Инцидент произошел днем 23 февраля в одной из квартир на улице 1 Путепроводная. Когда хозяева вернулись домой, они обнаружили, что входная дверь открыта, а навесной замок висит на дужке. В доме на диване спал незнакомец, рядом с которым лежал пакет с продуктами из холодильника. Когда супруги разбудили странного гостя, он схватил пакет и бросился бежать.
Злоумышленник был оперативно опознан. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний уроженец Аликовского района республики. При задержании он ударил полицейского, из-за чего был помещен в колонию строго режима, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
Мужчине предъявлено обвинение в открытом хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище.
ИСТОЧНИК KP.RU