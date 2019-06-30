2019-06-30T13:21:12+03:00
Происшествия

В Чебоксарах квартирный вор уснул на месте преступления

Рядом с ним лежал пакет с продуктами из холодильника хозяев жилища
Алина ГАБДУЛИНА
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Мужчине предъявлено обвинение в открытом хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилищеМужчине предъявлено обвинение в открытом хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилищеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Чебоксарах в суд направлено уголовное дело в отношении квартирного вора. Задержать мужчину не составило труда – он уснул на месте преступления, и пострадавшие смогли хорошо его запомнить.

Инцидент произошел днем 23 февраля в одной из квартир на улице 1 Путепроводная. Когда хозяева вернулись домой, они обнаружили, что входная дверь открыта, а навесной замок висит на дужке. В доме на диване спал незнакомец, рядом с которым лежал пакет с продуктами из холодильника. Когда супруги разбудили странного гостя, он схватил пакет и бросился бежать.

Злоумышленник был оперативно опознан. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний уроженец Аликовского района республики. При задержании он ударил полицейского, из-за чего был помещен в колонию строго режима, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Мужчине предъявлено обвинение в открытом хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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