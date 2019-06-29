26,5 лет на двоих: в Марий Эл подростку и его взрослому подельнику, убившим таксиста, огласили приговор

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-29T11:04:31+03:00

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Двоих жителей Марий Эл в возрасте 17-ти и 19-ти лет признали виновными в жестоком убийстве таксиста. О пропаже которого заявила в полицию его сестра. В итоге тело мужчины было обнаружено в одном месте, а его автомобиль «Лада Калина» в другом.

В суде было установлено, что в ночь на 22 октября прошлого года пьяные парни вызвали такси и ездили между населенными пунктами Горномарийского района Марий Эл. В один из моментов они решили забрать машину себе. Молодчики избили таксиста и угрозами заставили его выйти из авто.

Мужчина хотел убежать, но злоумышленники его догнали. Старший из них сзади 8 раз ударил водителя ножом. Который потом передал подростку, чтобы тот нанес еще один удар в живот. После этого раненного таксиста младший из нападавших избил еще и ногами.

В итоге парни получили на руки ключи от вожделенной машины, мобильник убитого и всего 240 рублей наличными.

Тело убитого они загрузили в багажник и поехали. Труп они спрятали по дороге, а машину оставили в одной из деревень.

- В итоге суд приговорил 19-летнего обвиняемого к 17,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. А его 17-летнего подельника к 9 годам воспитательной колонии, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. – Данный приговор не вступил законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU