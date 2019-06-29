В Марий Эл самый молодой гроссмейстер в истории шахмат Сергей Карякин примет участие в турнире в честь Остапа Бендера

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-29T13:02:31+03:00

Считается, что именно марийский город Козьмодемьянск стал прообразом населенного пункта из «12 стульев» который великий комбинатор обещал превратить в шахматную столицу мира

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27 июля в марийском городе Козьмодемьянск пройдет 25-й фестиваль сатиры и юмора «Бендериада», во время которого состоится турнир «Даешь междупланетный шахматный конгресс!».

В нем-то и должен принять участие вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, который значится в Книге рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории, завоевавший свое звание в 13 лет.

Состязания начнутся в 12.30 в Художественно-историческом музее им. А. В. Григорьева. Уастников ждут не только сувениры, но и встречи с гроссмейстером, и мастер-классы.

Отметим, что именно марийский город Козьмодемьянск стал прообразом населенного пункта из «12 стульев» который Остап Бендер обещал превратить в шахматную столицу мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU