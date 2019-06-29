В Татарстане прокуратура добилась выплаты аграриям долгов по зарплате на сумму более 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-29T11:37:58+03:00

Такой долг сформировался за март-апрель текущего года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эти деньги руководство сельхозпредприятия «Свияга» не давало 1 300 своим работником

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В Апастовском сотрудники местной прокуратуры выявили факт невыплаты зарплаты 1 300 сотрудникам сельхозпредприятия «Свияга» на сумму более 17 миллионов рублей. Такой долг сформировался за март-апрель текущего года.

- В целях защиты трудовых прав работников предприятия прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования трудовые права работников предприятия восстановлены – причитающаяся зарплата им выплачена в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU