В Татарстане прокуратура добилась выплаты аграриям долгов по зарплате на сумму более 17 миллионов рублей
В Апастовском сотрудники местной прокуратуры выявили факт невыплаты зарплаты 1 300 сотрудникам сельхозпредприятия «Свияга» на сумму более 17 миллионов рублей. Такой долг сформировался за март-апрель текущего года.
- В целях защиты трудовых прав работников предприятия прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования трудовые права работников предприятия восстановлены – причитающаяся зарплата им выплачена в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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