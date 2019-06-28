В Йошкар-Оле из-за плохой погоды перенесли празднование Дня молодежи-2019

СЕГОДНЯ 18:15 2019-06-28T18:15:13+03:00

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В пятницу, 27 июня, в Йошкар-Оле должны были отпраздновать День молодежи-2019. Однако в планы внесла свои коррективы плохая погода. В связи с этим, все мероприятия по этому случаю в городе перенесли на ближайшее воскресенье, 30 июня.

Гулянья пройдут в Центральном парке культуры и отдыха. Там, с 10.00 до 12.00 пришедших на праздник будет ждать развлекательная программа «Оранжевое лето», а с 12.00 до 18.00 – площадка профессиональной ориентации молодежи и площадка о здоровом образе жизни. Параллельно с этим – с 15.00 до 18.00, все желающие смогут принять участие в танцевальном марафоне. Завершением праздника станет концерт «Rock&Dance».

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ИСТОЧНИК KP.RU