В Марий Эл прокуратура требует от РЖД оплатить стоимость сбитого поездом лося
Сохатый погиб под колесами грузового состава
Фото: pixabay.com
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Марийская транспортная прокуратура через суд требует возместить стоимость сбитого на железной дороге лося. Сохатый погиб по колесами грузового состава "Йошкар-Ола-Юдино" между станциями "Йошкар-Ола" и "Куяр".
Поскольку погашать причиненный аварией ущерб должен собственник средства повышенной опасности, а поезд принадлежит РЖД, то надзорный орган потребовал от компании заплатить за погибшего лося. Животное являлось охраняемым объектом живого мира.
В ближайшее время суд примет решение по этому иску.
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ИСТОЧНИК KP.RU