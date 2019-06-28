В Марий Эл прокуратура требует от РЖД оплатить стоимость сбитого поездом лося

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-28T18:50:18+03:00

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Марийская транспортная прокуратура через суд требует возместить стоимость сбитого на железной дороге лося. Сохатый погиб по колесами грузового состава "Йошкар-Ола-Юдино" между станциями "Йошкар-Ола" и "Куяр".

Поскольку погашать причиненный аварией ущерб должен собственник средства повышенной опасности, а поезд принадлежит РЖД, то надзорный орган потребовал от компании заплатить за погибшего лося. Животное являлось охраняемым объектом живого мира.

В ближайшее время суд примет решение по этому иску.

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ИСТОЧНИК KP.RU