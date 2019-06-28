Житель Чебоксар, избивавший свою экс-жену и детей, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-28T11:24:41+03:00

После последнего случая бывшая супруга, не выдержав истязаний, обратилась за помощью в полицию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Правда, сам приговор пока не вступил в свою законную силу

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35-летний житель Чебоксар был признан судом виновным в истязании экс-жены и детей, а также в неисполнении обязанностей по их воспитанию.

Так, было установлено, в ноябре-декабре прошлого года мужчина, не имеющий постоянного места работы, мало того, что не занимался воспитанием и содержанием своих 15-летней дочки и 12-летнего сына, так еще и бил их. В эти моменты, когда он наконец обращал свое «внимание» на них он иногда еще был и пьян.

При этом одновременно с детьми мужчина бил еще и свою бывшую супругу. После последнего случая женщина, не выдержав истязаний, обратилась за помощью в полицию.

- В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU