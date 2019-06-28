2019-06-28T08:55:15+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле разыскивают очевидцев наезда на женщину-велосипедиста

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Госавтоинспекция Марий Эл просит откликнуться очевидцев наезда на велосипедистку, который произошел 21 июня в 9.55 в Йошкар-Оле на улице Карла Либкнехта. Там 19-летний водитель «Лада Гранта» совершил наезд на велосипедиста. По предварительным данным, женщина-велосипедист не спешилась, и пересекала дорогу по "зебре". В результате 56-летняя пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД просят свидетелей данного ДТП, а также лиц располагающими каким-либо сведениями обратиться в дежурную часть ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл по телефону (8362)680970, (8362)680971, или связаться с отделом «дознания» (8362)680911.

ИСТОЧНИК KP.RU

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