Роспотребнадзор Татарстана забраковал воду на шести республиканских пляжах

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-27T18:39:35+03:00

Несмотря на прохладную для лета погоду проверки мест отдыха у водоемов продолжаются

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Прохладная погода не повод отменять проверки пляжей. Роспотребнадзор Татарстана отобрал пробы воды и, по результатам проведенных анализов, не рекомендует купаться на шести из них.

Так, на 27 июня были забракованы по микробиологическим показателям: пляж «Нижнее Заречье» в Казани, а также городские пляжи Зеленодольска, Альметьевска и Набережных Челнов.

А по санитарно-химическим показателям: казанский пляж озера «Большое Лебяжье», городские пляжи Зеленодольска, Лениногорска иАльметьевска.

По вирусологическим показателям – «Городской пляж» в Лениногорске.

- Местным властям, ответственным юрлицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, - сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана. - В связи с тем, что качество воды в вышеуказанных зонах рекреации не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать их для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU