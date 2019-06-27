В Татарстане 5,7 тысяч семей-соципотечников числятся в Госжилфонде должниками - их могут выселить

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-27T19:38:14+03:00

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Госжилфонд (ГЖФ) Татарстана назвал количество должников по соципотеке. Так, в республике порядка 5,7 тысяч семей не вносят ежемесячные платежи за жилье. С начала 2019 года им было направлено более 3 тысяч уведомлений о наличии непогашенной задолженности.

Специалисты ГЖФ введут судебную претензионно-исковую деятельность в отношении неплательщиков. В конце концов их по суду могут попросту выселить из дома.

Однако ведомство готово помочь тем должникам, которые хотят, но не могут платить за квартиру из-за финансовых проблем. Решение может быть разным, каждый случай рассматривается индивидуально. В частности, речь идет о рассрочке и о переходе на договор соцнайма предоставленного жилья по программе соципотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU