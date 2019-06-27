28 июня в Татарстане ожидается туман, гроза и сильный ветер
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в эту пятницу, 28 июня, на территории республики ночью и утром местами, в том числе и в Казани, ожидается туман.
А днем и вечером на смену ему придет гроза и сильный ветер с порывами до 18 м/с (в Казани 17 м/с).
Максимальная температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +17 до +22 градусов (в Казани от +18 до +20).
В грядущую субботу погода вроде должна вновь согреть татарстанцев – максимум от +22 до +27 градусов днем, но опять же местами дождь, гроза и даже град, но локально. Ветер усилится и в порывах достигнет показателя 15-20 м/с.
В воскресенье, 30 июня, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем он усилится, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в светлое время суток – от +18 до +23 градусов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»