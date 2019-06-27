28 июня в Татарстане ожидается туман, гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-27T17:20:45+03:00

В субботу обещается до +27 градусов но опять с дождями и грозой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Максимум, что покажут днем столбики термометров, так это +22 градуса

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Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в эту пятницу, 28 июня, на территории республики ночью и утром местами, в том числе и в Казани, ожидается туман.

А днем и вечером на смену ему придет гроза и сильный ветер с порывами до 18 м/с (в Казани 17 м/с).

Максимальная температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +17 до +22 градусов (в Казани от +18 до +20).

В грядущую субботу погода вроде должна вновь согреть татарстанцев – максимум от +22 до +27 градусов днем, но опять же местами дождь, гроза и даже град, но локально. Ветер усилится и в порывах достигнет показателя 15-20 м/с.

В воскресенье, 30 июня, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем он усилится, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в светлое время суток – от +18 до +23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU