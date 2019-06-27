Опытный образец казанского вертолета Ми-38Т впервые представили на международном форуме «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-27T17:52:37+03:00

На нем предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установки дополнительных топливных баков

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Опытный образец вертолета Ми-38Т производства Казанского вертолетного завода был впервые представлен на международном форуме «Армия-2019». Ежегодное мероприятие стартовало 25 июня.

- На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета до 1600 км. Помимо санитарного оборудования, которое может использоваться при спасательных операциях, вертолет оснастили легкосъемными посадочными местами и специальным оборудованием для транспортировки грузов, - сообщается на официальной странице республики Татарстан в Instagram.

После передачи военным машина присоединится к программе совместных специальных летных испытаний (ССЛИ), по итогам которых Ми-38Т будет принят на вооружение Минобороны России, сообщает пресс-служба «Вертолетов России».

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ИСТОЧНИК KP.RU