2019-06-27T19:06:56+03:00
Авто

Автодорога Нижний Новгород-Йошкар-Ола может получить статус федеральной трассы

Это позволило бы снизить загруженность М-7 «Волга», которая уже превышает допустимые нормы в 1,7 раза
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что межрегиональная автодорога «Приветлужье» Нижний Новгород-Йошкар-Ола может получить статус федеральной трассы. Предложение о переносе рассмотрения данной возможности с 2024 на 2020 год внес глава Марий Эл Александр Евстифеев. Случилось это во время переговоров с руководством Федерального дорожного агентства по развитию дорожного хозяйства региона.

Известно, что положительное решение этого вопроса позволит снизить загруженность трассы М-7 "Волга", которая сейчас уже превышает допустимые нормы в 1,7 раза. Также передача автодороги в федеральное управление ускорит развитие региона, в том числе и в сфере туризма.

Смена статуса автодороги будет доступна при условии того, что властями Марий Эл и Нижегородской области будет создана совместная рабочая группа по решению этого вопроса и подана совместная заявка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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