В Чувашии на трассе М-7 водитель молоковоза устроил ДТП с пострадавшими
Авария с участием молоковоза и отечественной легковушки произошла 27 июня днем на федеральной трассе М-7 "Москва-Уфа".
По предварительным данным, водитель молоковоза ГАЗ превысил безопасную скорость, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и при повороте налево не пропустил ВАЗ-2113. В результате этого произошло столкновение.
Автомобили получили серьезные повреждения - у грузовика вырвало вместе с колесами ось, легковушка восстановлению не подлежит.
- В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины госпитализированы, - сообщают в пресс-службе ГИБДД Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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