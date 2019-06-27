В Чувашии на трассе М-7 водитель молоковоза устроил ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-27T18:23:40+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

В больницу с место аварии увезли двух человек

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Авария с участием молоковоза и отечественной легковушки произошла 27 июня днем на федеральной трассе М-7 "Москва-Уфа".

По предварительным данным, водитель молоковоза ГАЗ превысил безопасную скорость, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и при повороте налево не пропустил ВАЗ-2113. В результате этого произошло столкновение.

Автомобили получили серьезные повреждения - у грузовика вырвало вместе с колесами ось, легковушка восстановлению не подлежит.

- В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины госпитализированы, - сообщают в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU