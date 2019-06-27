В Чувашии 15-летняя девочка за рулем чужого "Мерседесе" попала в ДТП

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-27T15:05:22+03:00

По предварительным данным, она был пьяна

Изменить размер текста: A A

Днем 27 июня на улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске водитель иномарки "Мерседес" не справился с управлением и наехала на бордюр.

Приехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем немецкого автомобиля находилась 15-летняя девочка. Очевидцы сообщают, что на момент столкновения она была пьяна.

Рядом с ней на пассажирском сидении находился молодой человек. Иномарка принадлежит его родным. Теперь машине предстоит дорогостоящий ремонт.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU