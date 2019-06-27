2019-06-27T15:05:22+03:00
Происшествия

В Чувашии 15-летняя девочка за рулем чужого "Мерседесе" попала в ДТП

По предварительным данным, она был пьяна
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Днем 27 июня на улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске водитель иномарки "Мерседес" не справился с управлением и наехала на бордюр.

Приехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем немецкого автомобиля находилась 15-летняя девочка. Очевидцы сообщают, что на момент столкновения она была пьяна.

Рядом с ней на пассажирском сидении находился молодой человек. Иномарка принадлежит его родным. Теперь машине предстоит дорогостоящий ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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