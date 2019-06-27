В Чебоксарах православный монастырь через суд требует узаконить самовольно построенный молельный дом

СЕГОДНЯ 19:27 2019-06-27T19:27:42+03:00

Местные власти не признают этот иск

Изменить размер текста: A A

В Арбитражный суд Чувашии поступил иск от Чебоксарско-Чувашской епархии к мэрии столицы республики.

В нем требуется признать права собственности на объект капитального строительства - молельный дом, расположенный на улице 2-я Коммунальная Слобода, 29.

Здание было возведено без необходимых разрешений на участке, который принадлежит Спасо-Преображенскому монастырю.

Мэрия Чебоксар иск не признает. По нему предварительное слушание в суде прошло 18 июня , следующее же заседание состоится 11 июля.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU