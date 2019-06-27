В Чебоксарах православный монастырь через суд требует узаконить самовольно построенный молельный дом
Местные власти не признают этот иск
Фото: pixabay.com
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В Арбитражный суд Чувашии поступил иск от Чебоксарско-Чувашской епархии к мэрии столицы республики.
В нем требуется признать права собственности на объект капитального строительства - молельный дом, расположенный на улице 2-я Коммунальная Слобода, 29.
Здание было возведено без необходимых разрешений на участке, который принадлежит Спасо-Преображенскому монастырю.
Мэрия Чебоксар иск не признает. По нему предварительное слушание в суде прошло 18 июня , следующее же заседание состоится 11 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU