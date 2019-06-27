СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-27T13:50:49+03:00

В прошлом сезоне баскетболист играл в польском «Анвиле»

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В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей. Клуб и баскетболист подписали контракт по системе 1+1.

В прошлом сезоне форвард играл в польском «Анвиле», вместе с которым стал чемпионом Польши. В рамках национального чемпионата Валерий в среднем набирал 11,1 очков (65,4% - в среднем двухочковых, 44,2% трехочковых, 76,3% штрафных), 3,3 подбора и 1,9 результативные передачи.

В Лиге Чемпионов ФИБА: 13,3 очков в среднем за игру (66,7% - в среднем двухочковых, 34,1% - трехочковых, 87,1% штрафных), 4,2 подбора и 1,7 результативные передачи, сообщили в пресс-службе УНИКСа.

Валерий уже играл за казанцев в сезонах 2014-2016.

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ИСТОЧНИК KP.RU