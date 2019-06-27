В 2020 году в Казани пройдут первые Игры стран СНГ

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-27T12:23:42+03:00

Столица Татарстана примет более 2 000 спортсменов и 600 официальных лиц

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В 2020 году в Казани состоятся первые Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Соревнования будут проходить в течение недели с 20 по 27 августа. Об этом официально сообщает министерство спорта Татарстана.

Известно, что странами участниками Игр станут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

- Ожидается, что Казань примет более 2 000 спортсменов и 600 официальных лиц, - сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана.

Соревноваться спортсмены будут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол.

ИСТОЧНИК KP.RU