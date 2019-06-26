Светлана Захарова: «Реабилитация после операций не менее важна, чем сама высокотехнологичная медпомощь»

СЕГОДНЯ 19:40 2019-06-26T19:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 июня, комитет Госсовета Татарстана по социальной политике обсудил вопросы развития медицинской реабилитации пациентов. Это одно из важных направлений в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в нашей республике.

Постоперационная реабилитация – столь же важное направление медицинской помощи, как и развитие высокотехнологичной медицины, считает председатель комитета по социальной политике Государственного совета Татарстана, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова. От того, насколько успешно проходит восстановление пациентов, зависит, как быстро человек сможет вернуться к полноценной жизни, станет ли инвалидом.

- Вся наша деятельность, в том числе национальные проекты, направлены на повышение продолжительности жизни, – отметила Светлана Захарова. – Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы человек, получивший высокотехнологичную медицинскую помощь, если он пенсионер, то был бы активным, а если трудоспособного возраста, то мог вернуться в трудовую деятельность.

В последние годы в Татарстане активно развивалась высокотехнологичная медицина (ВМП). Сложные операции по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «травматология и ортопедия», «нейрохирургия» проводят 15 медучреждений Татарстана. В 2018 году высокотехнологичное лечение получили 19 тысяч пациентов. Услуги реабилитации в республике предоставляют 19 учреждений здравоохранения (правда, 12 из них – только амбулаторно) и 16 санаториев. В 2018 году такие услуги получили 29,5 тысяч татарстанцев.

Члены комитета по социальной политике обратили внимание представителей Минздрава РТ, что несмотря на позитивные цифры по обоим направлениям, вызывает тревогу тот факт, что значительное число пациентов получают услуги реабилитации амбулаторно. При этом отсутствует система маршрутизации, благодаря которой человек после операции сразу получал бы от врача направление на реабилитацию.

Начальник управления лечебной и профилактической помощи министерства здравоохранения республики Елена Ахметзянова ответила, что ситуация может серьезно измениться с вводом с строй центра медицинской реабилитации – Республиканского клинического неврологического центра. Правительство РТ уже прорабатывает вопрос о его строительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU