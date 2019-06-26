2019-06-26T19:19:21+03:00
Происшествия

В Татарстане мошенница долго втиралась в доверие ради 50 тысячи рублей

За это ее приговорили к колонии
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Осужденная не признала свой приговор и обжалует его.Осужденная не признала свой приговор и обжалует его.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Чистополе 46-летнюю местную жительницу вновь признали виновной в мошенничестве – женщина до этого уже не раз привлекалась за это к уголовной ответственности.

В этот раз ее жертвой стала женщина, с которой она познакомилась в конце 2018 года. Преступница долго втиралась в доверие – нет, нет и придет в гости.

В итоге за очередной беседой мошенница уговорила потерпевшую оформить на себя кредитную карту на 50 тысяч рублей и передать ей, мол, с банком будет расплачиваться она сама.

Женщина так и сделала. В итоге ни денег, ни «подруги». Преступница, завладев картой, скрылась. Тем не менее полицейские смогли ее разыскать и задержать.

- Свою вину женщина признала. С учетом личности и рецидива преступлений, суд приговорил ее к 1 году 8 месяцам колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

При этом отмечается, что осужденная не признала данный приговор и обжалует его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии пристава заподозрили в том, что он незаконно освобождал осужденных от обязательных работ
Светлана Захарова: «Реабилитация после операций не менее важна, чем сама высокотехнологичная медпомощь»
В Татарстане частник загрязнял реку Казанка
Команда казанских врачей вошла в топ-10 лучшихотделений сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии
В Татарстане оставившим мусор после ремонта, грозит штраф до 500 тысяч рублей
В Нижнекамске снова выставили на аукцион поликлинику №2 за 33,6 миллиона рублей
В Татарстане экс-начальника отдела по вопросам миграции районного отдела МВД за взятку приговорили к штрафу на 3,5 миллиона рублей
«Единая Россия» представила список своих кандидатов в ЦИК Татарстана
Татарстанские экологи обнаружили в акватории реки Казанка незаконное захоронение строительных отходов
Минтруда Татарстана: в большинстве моногородов республики уменьшается число безработных
В Казани члена группы, которая незаконно легализовала в России иностранцев, приговорен к колонии
В Москве президент Татарстана встретился с исполнительным директором FINA
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»