В Татарстане мошенница долго втиралась в доверие ради 50 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 19:19 2019-06-26T19:19:21+03:00

За это ее приговорили к колонии

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В Чистополе 46-летнюю местную жительницу вновь признали виновной в мошенничестве – женщина до этого уже не раз привлекалась за это к уголовной ответственности.

В этот раз ее жертвой стала женщина, с которой она познакомилась в конце 2018 года. Преступница долго втиралась в доверие – нет, нет и придет в гости.

В итоге за очередной беседой мошенница уговорила потерпевшую оформить на себя кредитную карту на 50 тысяч рублей и передать ей, мол, с банком будет расплачиваться она сама.

Женщина так и сделала. В итоге ни денег, ни «подруги». Преступница, завладев картой, скрылась. Тем не менее полицейские смогли ее разыскать и задержать.

- Свою вину женщина признала. С учетом личности и рецидива преступлений, суд приговорил ее к 1 году 8 месяцам колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

При этом отмечается, что осужденная не признала данный приговор и обжалует его.

ИСТОЧНИК KP.RU