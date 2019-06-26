2019-06-26T17:53:26+03:00
Происшествия

В Казани члена группы, которая незаконно легализовала в России иностранцев, приговорен к колонии

В свою очередь его подельники отделались условным сроком
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани 41-летнего местного жителя, 38- летнего уроженца Узбекистана и 57-летнюю уроженку Казахстана суд пригнал виновными в организация незаконной миграции.

Было установлено, что с марта по май 2017 года, действуя от имени ООО «Комильфо», осужденные с иностранцев, срок пребывания которых на территории России истек либо подходил к концу, а также не желающих уезжать, брали по 2,5 тысячи рублей.

За эти деньги они через ООО «Комильфо», учредителем которого была 57-летняя уроженка Казахстана, незаконно легализовали мигрантов в стране, зная, что организация от имени которой они действовали, не осуществляет никакой деятельности и в иностранных рабочих не нуждается.

Так, казанец и еще одно неустановленное лицо подыскивали мигрантов. Далее на «клиентов» заполнялись бланки уведомлений о постановке на учет, делались копии личных документов. Все это преступники сдавали в миграционную службу.

- С предъявленным обвинением все фигуранты дела согласились, кроме жителя Казани. Он признал свою вину лишь частично. В итоге суд приговорил уроженца Узбекистана к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, женщину к 2 годам условно с испытательным сроком 1 год, а местного жителя к 3 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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