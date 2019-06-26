2019-06-26T17:07:57+03:00
Спорт

«Рубин» и полузащитник Владислав Пантелеев расторгли контракт

22-летний футболист сыграл за казанский клуб всего пять матчей
Наиля ГАЛИМОВА
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Владислав Пантелеев.Владислав Пантелеев.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Рубин» и полузащитник Владислав Пантелеев расторгли контракт по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне 22-летний футболист сыграл за клуб из столицы Татарстана всего пять матчей.

- ФК «Рубин» благодарит Владислава за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в официальном сообщении на сайте клуба.

Напомним, что 27 июня в 17:00 «Рубин» проведет первый контрольный матч на втором сборе против «Мордовии» из Саранска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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