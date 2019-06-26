2019-06-26T16:42:14+03:00
Общество

В Казани выпускник обучавшийся только на татарском языке сдал ЕГЭ-2019 на 399 баллов

По словам Рамиля Багавиева, он верно распределил нагрузку между отдыхом и подготовкой
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из личного архива героя публикацииФото: Из личного архива героя публикации
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В Казани Выпускник татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани амиль Багавиев набрал 399 баллов по ЕГЭ-2019.

Так, обучавшийся с 1 по 11 классы только на татарском языке мальчик сдал экзамен по русскому, информатике и физике на 100 баллов. Лишь по математике он получил 99 баллов.

- Я бы не сказал, что готовился, не поднимая головы. Я отдыхал, играл, гулял, - рассказал он. - Все должно быть в меру, нужно умело распределять нагрузку между отдыхом и подготовкой. И главное - верить в свои силы, - заявляет Рамиль. – Главное - не перетрудиться и не забывать об отдыхе.

По его словам, волнение пропало, когда раздали задания и он понял, что справится. Рамиль планирует работать в научной сфере, так как отдает предпочтение все-таки точным наукам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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