2019-06-26T19:45:26+03:00
Происшествия

В Чувашии пристава заподозрили в том, что он незаконно освобождал осужденных от обязательных работ

Утверждается, он знал, что они не трудятся и тем не менее закрывал дела
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог".В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В отношении пристава-исполнителя Новочебоксарска возбудили уголовное дело по статье «служебный подлог».

Как полагает следствие, в октябре и декабре прошлого года подозреваемый вынес постановления об окончании исполнительных производств, по которым пять осужденных должны были пройти через обязательные работы. Причем делал это пристав, зная, что эти люди не протрудились как им положено.

возбужденных в рамках исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в отношении пяти граждан, достоверно зная о том, что эти наказания ими не отбыты.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светлана Захарова: «Реабилитация после операций не менее важна, чем сама высокотехнологичная медпомощь»
В Татарстане частник загрязнял реку Казанка
В Татарстане мошенница долго втиралась в доверие ради 50 тысячи рублей
Команда казанских врачей вошла в топ-10 лучшихотделений сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии
В Татарстане оставившим мусор после ремонта, грозит штраф до 500 тысяч рублей
В Нижнекамске снова выставили на аукцион поликлинику №2 за 33,6 миллиона рублей
В Татарстане экс-начальника отдела по вопросам миграции районного отдела МВД за взятку приговорили к штрафу на 3,5 миллиона рублей
«Единая Россия» представила список своих кандидатов в ЦИК Татарстана
Татарстанские экологи обнаружили в акватории реки Казанка незаконное захоронение строительных отходов
Минтруда Татарстана: в большинстве моногородов республики уменьшается число безработных
В Казани члена группы, которая незаконно легализовала в России иностранцев, приговорен к колонии
В Москве президент Татарстана встретился с исполнительным директором FINA
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»