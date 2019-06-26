В Чувашии пристава заподозрили в том, что он незаконно освобождал осужденных от обязательных работ

СЕГОДНЯ 19:45 2019-06-26T19:45:26+03:00

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утверждается, он знал, что они не трудятся и тем не менее закрывал дела

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В отношении пристава-исполнителя Новочебоксарска возбудили уголовное дело по статье «служебный подлог».

Как полагает следствие, в октябре и декабре прошлого года подозреваемый вынес постановления об окончании исполнительных производств, по которым пять осужденных должны были пройти через обязательные работы. Причем делал это пристав, зная, что эти люди не протрудились как им положено.

возбужденных в рамках исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в отношении пяти граждан, достоверно зная о том, что эти наказания ими не отбыты.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU