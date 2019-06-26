В Татарстане оставившим мусор после ремонта, грозит штраф до 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-26T18:59:55+03:00

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В Черемшанском районе Татарстана, в 2,5 километрах от села Нижняя Кармалка экологи выявили нелегальную свалку. Подрядная организация ремонтировавшая здание оставила после себя строительный мусор.

Среди которого также нашлись отходы абразивных материалов, бой бетона, отходы полиэтилена, пластика и металла. Общая площадь загрязнения составила 326 квадратных метров.

- В настоящее время экологи возбудили административное дело по статье «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния», - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Организации грозит штраф от 400 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU