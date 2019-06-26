В Казани в возникший в асфальте провал угодил автобус
Утром 26 июня в Казани на пересечении улицы Четаева и проспекта Амирхана автобус упал в возникший в асфальте провал. Фото и видео этого дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в социальные сети.
В Казани в возникший в асфальте провал угодил автобус.соцсети
Все случилось прямо около пешеходного перехода. Там, в асфальте образовалась яма, в которую правым передним колесом и угодил ПАЗик.
Известно, что в результате этого происшествия среди людей никто не пострадал. Но для того, чтобы вытащить автобус из ямы, пришлось вызывать спасателей.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»