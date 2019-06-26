СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-26T13:08:24+03:00

Для того, чтобы его вытащить, пришлось вызывать спасателей [видео]

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Утром 26 июня в Казани на пересечении улицы Четаева и проспекта Амирхана автобус упал в возникший в асфальте провал. Фото и видео этого дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в социальные сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/716785" frameborder="0"></iframe> В Казани в возникший в асфальте провал угодил автобус.соцсети

Все случилось прямо около пешеходного перехода. Там, в асфальте образовалась яма, в которую правым передним колесом и угодил ПАЗик.

Известно, что в результате этого происшествия среди людей никто не пострадал. Но для того, чтобы вытащить автобус из ямы, пришлось вызывать спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU