2019-06-26T14:36:12+03:00
Происшествия

В Казани спасатели вытащили из котлована мужчину, который при падении повредил спину

Специалистов МЧС Татарстана вызывали медики "скорой помощи", которые не могли добраться до пострадавшего
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Во вторник, 25 июня, в 18.12 по телефону "112" поступило сообщение, что в котлован на улице Сафиуллина в Приволжском районе столицы Татарстана возле дома №30 упал мужчина.

Сообщение пришло от медиков "скорой помощи", которых вызвали на место ЧП очевидцы. Самостоятельно мужчина выбраться не мог, оказать ему врачебную помощь из-за этого не представлялось возможным. Пришлось звонить в МЧС Татарстана.

Прибыв на место, спасатели увидели, что пострадавший 45-летний мужчина находился в котловане глубиной 2-3 метра. По предположению медиков "скорой", он получил травму спины.

- Мужчину извлекли из котлована и передали бригаде "скорой", - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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