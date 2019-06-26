В Казани спасатели вытащили из котлована мужчину, который при падении повредил спину

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-26T14:36:12+03:00

Специалистов МЧС Татарстана вызывали медики "скорой помощи", которые не могли добраться до пострадавшего

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Во вторник, 25 июня, в 18.12 по телефону "112" поступило сообщение, что в котлован на улице Сафиуллина в Приволжском районе столицы Татарстана возле дома №30 упал мужчина.

Сообщение пришло от медиков "скорой помощи", которых вызвали на место ЧП очевидцы. Самостоятельно мужчина выбраться не мог, оказать ему врачебную помощь из-за этого не представлялось возможным. Пришлось звонить в МЧС Татарстана.

Прибыв на место, спасатели увидели, что пострадавший 45-летний мужчина находился в котловане глубиной 2-3 метра. По предположению медиков "скорой", он получил травму спины.

- Мужчину извлекли из котлована и передали бригаде "скорой", - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU