Девочка смогла скрыться в магазине: Татарстанец выследил школьницу и начал приставать к ней прямо в автобусе

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-25T19:30:08+03:00

За это злоумышленника приговорили к 9 годам колонии

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36-летнего татарстанца Ильдара Низамиева признали виновным в попытке соблазнить несовершеннолетнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана, инцидент произошел 11 марта текущего года.

Низамиев увидел на территории одной из школ 11-летнюю девочку, после чего проследовал за ней в автобус, на котором та ехала домой. В салоне он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, а когда та вышла на улицу, последовал за ней. Зайдя в ближайший магазин, девочка попросила защиты у продавца, после чего, почувствовав неладное, злоумышленник скрылся.

- В дальнейшем девочка опознала подозреваемого по записям камер видеонаблюдения, после чего тот был задержан. Причастность к совершению преступления Низамиев признал, - пояснили в пресс-службе ведомства..

В итоге суд приговорил Низамиева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU