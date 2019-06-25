2019-06-25T17:06:09+03:00
Общество

В июле 2019 в Татарстане откроются три пешеходных перехода через ж/д пути

Речь идет о перегонах Заструг-Сосновка, Ямное-Заструг и на станции Свияжск
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Руслан ШАМУКОВФото: Руслан ШАМУКОВ
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На июль 2019 года в Татарстане запланировано завершение строительства трех пешеходных переходов через ж/д пути - на перегонах Заструг-Сосновка, Ямное-Заструг и на станции Свияжск. Сообщает Минтранс Татарстана. Это позволит повысить безопасность на данных участках, где наблюдается большой поток как пассажирских, так и грузовых поездов.

Указанные пешеходные переходы оборудованы звуковой и световой автоматической сигнализацией, которые заранее предупреждают о приближении составов.

При этом их конструкция предусматривает также специальные S-образные накопительные площадки с ограждениями и разделителями пассажиропотока, лестничными и пандусовыми сходами, подходами и направляющими ограждениями и резинокордовый настил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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