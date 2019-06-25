В Татарстане суд закрыл нелегальный приют для бродячих собак

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-25T15:02:58+03:00

Вольеры должным образом не чистились, а отходы жизнедеятельности собак складываются прямо перед домом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Владелица приюта для бродячих собак в селе Березняк Кукморского района проиграла очередной суд. Фемида не удовлетворила ее апелляцию на прежнее решение.

Дело в том, что принадлежащий женщине земельный участок имеет вид разрешенной деятельности лишь для ведения подсобного хозяйства.

Но по итогу она устроила там нелегальный приют для бродячих собак. Женщина содержит там более дюжины животных. При этом вольеры для них надлежащим образом не оборудованы, находятся в антисанитарном состоянии, их уборка и дезинфекция не производятся, стерилизация, иммунизация и дегельминтизация собак также не организована, карантинное помещение для вновь поступающих животных отсутствует.

Кроме того, отходы жизнедеятельности собак в нарушении законов складываются прямо перед домом.

- Прокуратура Кукморского района обратилась в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к местной жительнице, потребовав прекратить незаконную деятельность, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть приют и выиграла его. Апелляция женщине не помогла – нелегальную деятельность придется прекратить.

ИСТОЧНИК KP.RU