Рухнул сразу в третий десяток: "Ак Барс" потерял 21 позицию в европейском клубном рейтинге

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-25T13:22:07+03:00

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Знаменитый хоккейный портал HockeyArchives составил очередной клубный рейтинг команд Европы. Как и в предыдущие года, большинсто лидирующих позиций занимают клубы из КХЛ. Правда, татарстанских команд среди них нет.

В лидеры вырвался действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, следом идет питерский СКА, а замыкает тройку лучших команд континента финский "Кярпет".

"Ак Барсу" на высокое место было претендовать сложно. Сезон для казанцев получился, что и говорить, провальным. Позорный вылет от "Авангарда" в первом же раунде плей-офф отбросил казанцев сразу в третий десяток. В обновленном рейтинге европейских клубов "Ак Барс" лишь на 25 месте. Хотя еще год назад шел на 4 строчке.

Отметим, что в послужном списке казанцев было и более мощное падение. После 4 места в 2015 году, последовало 26-е в 2016-м.

Еще серьезнее в европейском рейтинге рухнул нижнекамский "Нефтехимик". Клуб из райцентра Татарстана потерял сразу 41 позицию, опустившись на 74 строчку в общей турнирной таблице.

А вот еще один татарстанский клуб - "Нефтяник" из Альметьевска, выступающий в ВХЛ, свои дела поправил, поднявшись вверх на девять ступеней. Теперь "Нефтяник" идет на 131 месте в Европе. К слову, это не самый высокий показатель для команды из Альметьевска. "Нефтяник" успел побывать и на 107 месте. Правда, было это в далеком 2004 году.

Отметим также появление в числе 250 лучших клубов Европы казанского "Барса". Фарм-клуб "Ак Барса" в минувшем сезоне до последнего боролся за место в плей-офф. Это и позволило команде взобраться на 219 строчку в общей турнирной таблице европейских чемпионатов.

ИСТОЧНИК KP.RU