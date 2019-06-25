2019-06-25T13:33:10+03:00
Происшествия

В Казани трамвай отрезал ногу мужчине, который уснул на рельсах

Пострадавший был пьян
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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24 июня в 12.25 на улице Айдарова в Авиастроительном районе столицы Татарстана, управляя трамваем, 46-летняя женщина-водитель заметила мужчину, который лежал на рельсах. Попытки звуковым сигналом предупредить его о приближающейся опасности ник чему не привели - мужчина продолжал спать. В итоге трамвай наехал на него и отрезал ему ногу.

- 52-летний пешеход в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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