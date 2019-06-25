2019-06-25T09:56:00+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах рабочего насмерть завалило глиной

По данному факту проводится доследственная поверка
Лика ИСАЕВА
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На место ЧП вызывали медиков и правоохранителейНа место ЧП вызывали медиков и правоохранителейФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла в Набережных Челнах на предприятии по производству керамзита. По предварительным данным, в результате схода глины на 37-летнего сушильщика он задохнулся под тяжестью массы.

Тело обнаружил коллега по работе, он и вызвал "скорую медицинскую помощь", но медики оказались бессильны. Они только смогли констатировать смерть человека.

По данному факту проводится доследственная проверка сотрудниками СУ СКР Татарстана. Во время проверки выяснят причины смертельного несчастного случая на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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