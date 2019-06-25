В Набережных Челнах рабочего насмерть завалило глиной

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-25T09:56:00+03:00

На место ЧП вызывали медиков и правоохранителей Фото: Из материалов пресс-службы

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Трагедия произошла в Набережных Челнах на предприятии по производству керамзита. По предварительным данным, в результате схода глины на 37-летнего сушильщика он задохнулся под тяжестью массы.

Тело обнаружил коллега по работе, он и вызвал "скорую медицинскую помощь", но медики оказались бессильны. Они только смогли констатировать смерть человека.

По данному факту проводится доследственная проверка сотрудниками СУ СКР Татарстана. Во время проверки выяснят причины смертельного несчастного случая на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU