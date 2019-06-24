2019-06-24T16:35:46+03:00
Общество

В мэрии Казани назвали самые большие нелегальные свалки в городе

Из обнаруженных этой весной 35 мест незаконного складирования мусора 11 уже ликвидировано
Олег ЛУГОВОЙ
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В этом году за замусоривание Казани было наложено штрафов уже на более чем 1,6 миллиона рублей.В этом году за замусоривание Казани было наложено штрафов уже на более чем 1,6 миллиона рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» подсчитали найденные в городе нелегальные свалки.

Так, по словам начальника местного управления административно-технической инспекции Альфира Шамсутдинова, из обнаруженных этой весной 35 мест незаконного складирования мусора 11 уже ликвидировано. Вид в городе портят пока 6 свалок, 11 навалов и 7 замусоренных территорий.

- Самые крупные свалки по объему мусора – в районе дома №3 по ул.Ямская – около 280 кубических метров, в направлении здания №1 по ул.Хлебозаводская – около 200 кубометров, северо-восточнее коллективного сада №15 садового товарищества КАПО им.Горбунова – около 150 кубов, земельный участок в районе кладбища поселка Киндери – около 100 кубометров, – назвал самые большие нелегальные свалки Шамсутдинов и отметил, что последняя из них уже ликвидирована.

По данным чиновника, в этом году за замусоривание Казани было наложено штрафов уже на более чем 1,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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