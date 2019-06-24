2019-06-24T17:01:58+03:00
Общество

В Казани лихач на тонированной иномарке прокатился по пешеходной дорожке в парке Горького

Нарушителя устанавливают сотрудники ГИБДД [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Жители Казани в минувшие выходные сняли на видео, как по центральной пешеходной аллее в парке Горького цинично на небезопасной для пешеходов скорости разъезжает иномарка "Хонда". Автомобиль затонирован, благодаря чему так никто и не разглядел сидящего за урлем лихача.

В Казани лихач на тонированной иномарке прокатился по пешеходной дорожке в парке Горького.соцсети

В комментариях к видео уже много возмущенных комментарием от горожан. Самые "добрые" предсказывают водителю тонированной иномарки лишение прав, самые же суровые делают предположения, как бы они поступили с нарушителем.

Тем временем сотрудники ГИБДД Казани уже устанавливают личность водителя, чтобы получить от него объяснение по факту его поездок по пешеходной зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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