2019-06-24T15:50:32+03:00
Происшествия

В Казани на парковке гостиницы сбили 1,5 годовалого ребенка

Он получил травму головы
Лика ИСАЕВА
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Водитель, сбившей ребенка иномарки, превысил скорость.Водитель, сбившей ребенка иномарки, превысил скорость.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наезд на ребенка произошел 22 июня в 20.20 на парковке гостиницы на улице Сахарова в Советском районе столицы Татарстана. Как уже установили сотрудники Госавтоинспекции Казани, 47-летний водитель иномарки "Рено Логан" не выбрал безопасную скорость и сбил 1,5-годовалого ребенка, который вышел из-за припаркованного автомобиля. В момент наезда рядом были родители.

Маленькому пострадавшему вызвали "скорую помощь". По счастливой случайности, ребенок не получил серьезных травм - у него диагностировали ушибы головы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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