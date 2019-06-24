2019-06-24T17:52:51+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар, который во время ссоры задушил жену поясом от халата, приговорили к 10 годам колонии

Чтобы женщина не сопротивлялась, он несколько раз ударил ее по лицу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Чебоксарах 36-летнего местного жителя признали виновным в убийстве собственной жены.

Так, на суде было доказано, что днем 12 марта текущего года у себя дома в столице Чувашии мужчина, не имеющий постоянного места работы, по пьяни поссорился со своей 32-летней супругой. Причина конфликта семейно-бытовая.

Осужденный накинул на шею женщины пояс от халата и начал душить. Его жертва сопротивлялась, и он несколько раз ударил ее по лицу. В итоге он задушил женщину указанным поясом.

Увидев, что супруга больше не подает признаков жизни, мужчина сам сообщил о произошедшем в полицию.

- В итоге суд приговорил жителя Чебоксар к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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