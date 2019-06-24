2019-06-24T10:47:15+03:00
Происшествия

В Казани мужчина получил 90% ожогов во время пожара в бане

За его жизнь борются врачи
Лика ИСАЕВА
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Пострадавшего доставили в РКБПострадавшего доставили в РКБФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в домохозяйстве на улице Костромской в поселке Привольный в Приволжском районе Казани начался в воскресенье, 23 июня, в 16.30. К приезду пожарных открытым огнем горели одноэтажная бревенчатая баня и сараи во дворе жилого дома. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

- В результате пожара пострадал 30-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Он получил ожоги 90% тела и госпитализирован в РКБ. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

За жизнь пострадавшего борются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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