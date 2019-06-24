2019-06-24T08:47:26+03:00
Происшествия

В Чувашии на территории сада в музее обнаружили массовое захоронение

Костные останки изучают правоохранители
Лика ИСАЕВА
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На территории сада музея нашли массовое захоронениеНа территории сада музея нашли массовое захоронениеФото: Из материалов пресс-службы
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Во время прокладки траншеи на территории Алатырского краеведческого музея обнаружили массовое захоронение людей. Обнаружены останки скелетов и черепа восьми человек, трое из которых принадлежали детям.

Эту находку сделали еще 21 мая, но только сейчас сотрудники музея решили рассказать об этом жителям Алатыря и всей Чувашии. Дело в том, что они строят догадки каким образом данное захоронение могло оказаться на территории бывшего учебного заведения - с 1911 года и до 2015 года на этой территории размещались учебные заведения города: Городское училище, Челюскинская школа.

Пока сотрудники правоохранительных органов определяют возраст находки, краеведы сообщают, что будут очень благодарны за любую информацию, которую жители республики могли слышать от своих бабушек и дедушек о том, что происходило на территории Алатыря в начале ХХ века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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