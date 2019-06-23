В Казани абсолютному батыру Сабантуя в Дербышках вручили барана и автомобиль
В Березовой роще жилмассива Дербышки впервые после пятилетнего перерыва прошел национальный праздник Сабантуй. Мероприятие открыл премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Гостей встретили татарскими народными танцами и традиционным чак-чаком. Алексей Песошин в сопровождении главы Советского района Романа Фатхутдинова посетил площадки Сабантуя и национальные подворья Балтасинского и Сабинского районов республики.
Для гостей праздника развернулось театрализованное представление «Казан солгесе» («Казанское полотенце») с участием творческих коллективов, солистов, ансамблей района и Казани. В представлении приняли участие более 600 артистов.
- Этот праздник — хороший повод, чтобы высказать признание всем, кто своим трудом решает важные задачи укрепления продовольственной безопасности страны, повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции. Поздравляю с праздником! — обратился к гостям праздника Алексей Песошин.
Для гостей Сабантуя начался концерт с участием звезд татарской эстрады - Салавата Фатхетдинова, а также Салавата Миннеханова и Гузелем. В это же время стартовали национальные спортивные состязания и любимые народные забавы: лазание на столб, перетягивание каната, бой горшков, бег в мешках и т.д. Финалом праздника стало определение победителей и награждение абсолютного батыра Сабантуя, которым в этом году стал житель Пестречинского района Татарстана Фархат Файзуллин. Ему вручили традиционного барана и автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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