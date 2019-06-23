В Казани в Березовой Роще образовалась давка при входе на Сабантуй

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-23T17:57:49+03:00

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Жители Казани, которые вместе с детьми пришли в Березовую Рощу возле поселка Мирный, где располагается главная площадка Сабантуя, делятся в соцсетях впечатлением от него. Не все смогли попасть на праздник плуга - по каким-то неизвестным для людей причинам сотрудники правоохранительных органов не пропускали народ на майдан, где началось грандиозное шоу.

- Народу скопилось с полтысячи, жара, дети плачут, пожилым становится плохо, и никто нам не объясняет, в чем причина, - рассказала "КП-Казань" Ирина Павлова, пытающаяся пройти на Сабантуй. - Люди не пропускали автобусы, которые проезжали туда. Уже все кричали "Позор", но мы так и не смогли побывать на этом празднике, куда приглашали всех с семьями.

Давка в Казани на праздновании Сабантуя.Больше интересных видео в сообществе Регион-116 : vk.com/region_kazan116

ИСТОЧНИК KP.RU